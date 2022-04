L’Equipe de France nourrit de grandes ambitions pour le prochain Championnat d’Europe de basket qui aura lieu dans quelques mois en Allemagne. Si aujourd’hui, Rudy Gobert et ses partenaires visent le titre de champion, ils devront faire sans Nicolas Batum forfait.

Coup dur à encaisser pour les Bleus. Ce vendredi Naicolas Batum a annoncé son forfait pour le prochain Euro 2022 qui se déroule en Allemagne en septembre prochain. Tout comme Nando de Colo il y a quelques semaines, il précise qu’il ne pourra pas jouer la compétition. « Ce sera la même chose pour moi. Cette année, j’ai galéré physiquement et je sais qu’il y a une énorme saison qui m’attend avec les Clippers l’année prochaine, parce qu’on va jouer pour aller au bout. C’est peut-être ma seule chance où j’ai l’opportunité de pouvoir faire ça. » A expliqué pour ‘First Team’ le joueur des Clippers de Los Angeles en NBA. L’été s’annonce chargé pour l’équipe de France de basket, avec deux fenêtres de qualification pour le Mondial-2023 en juillet et en août, et l’Euro-2022 en Allemagne du 1er au 18 septembre.