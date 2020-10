Le match de la 5e journée d’Euroligue entre le club turc d’Anadolu Efes Istanbul et l’Asvel Lyon-Villeurbanne, programmé vendredi, a été reporté à une date ultérieure.

“Suite aux tests PCR réalisés ce lundi et au nombre de cas de Covid-19 au sein de l’effectif professionnel et de l’encadrement, le club ne peut pas aligner le nombre de joueurs minimum requis par l’Euroligue sur la feuille de match (8)”, a précisé l’Asvel dans un communiqué.

Après deux défaites à Valence et Milan, l’équipe villeurbannaise n’a pu recevoir la semaine dernière le club grec du Panathinaïkos Athènes et l’Etoile rouge de Belgrade pour les mêmes raisons. D’autres matches comme Zenit Saint-Petersbourg-Milan et Alba Berlin-Vitoria sont également reportés à la demande des clubs touchés par des cas de Covid-19.

Le conseil d’administration de l’Euroligue a approuvé la modification du réglement concernant les équipes dans l’incapacité d’aligner huit joueurs en raison de cas de Covid-19 pour que les matches ne soient plus annulés et perdus par forfait, mais reprogrammés.