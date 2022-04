Pau-Orthez a signé sa cinquième victoire de rang en Elite en s’imposant à Dijon samedi 89 à 85.

L’Elan possède le même bilan que l’Asvel, 3e avec 16 victoires, qui reçoit Le Portel dimanche, et revient à un succès de Monaco, 2e, opposé à Orléans à domicile dimanche. Le leader Boulogne-Levallois s’était imposé vendredi contre Châlons-Reims (90-80). Les Béarnais ont été portés par l’Américain Brandon Jefferson, auteur de 26 points.

Pau-Orthez, 4e avec un match en moins, creuse l’écart sur le quatuor qui le talonne au classement dans le top 8 qualificatif pour les phases finales de l’Élite. Limoges, Dijon, Le Mans et Strasbourg, respectivement de la 5e à la 8e place, comptent tous 15 victoires et 11 défaites. Limoges et Strasbourg réalisent aussi une bonne opération : le CSP est allé s’imposer à Roanne (86-81), tandis que le SIG a arraché la victoire à Cholet grâce à un trois points inscrit en coin par Jordan Howard à dix secondes de la fin du match (90-88). De son côté, Le Mans a aussi subi la loi de Fos-sur-Mer en étant défait à domicile 99 à 93.