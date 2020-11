DR

Les journées nationales reviennent pour une 19ème édition du 18 au 29 novembre. Parrain de l’événement, Boris Diaw nous a accordé une interview.

Boris Diaw, c’est tout un symbole. Un joueur respecté, qui a mis ses tripes sur le parquet à chaque match. Donc, forcément, lorsqu’il parle, on l’écoute. Parrain de la 19ème édition des Journées Nationales de l’arbitrage, il explique à quel point le juge du sport est un élément essentiel.

« Certaines personnes pensent que l’arbitre est toujours contre toi. Mais le sport n’est pas un combat contre l’arbitre. Il faut recentrer le débat et dire que les arbitres font partie du jeu. Et qu’un match, c’est contre les équipes adverses. Il faut simplement faire la part des choses. L’idée est de montrer une meilleure image de l’arbitrage. Et rappeler que c’est un poste essentiel du sport. »

Le lancement des journées de l’arbitrage 2020 sera exceptionnellement diffusé gratuitement sur les réseaux sociaux le 18 novembre à 18h30 sur @tousarbitres. Parmi les intervenants : Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des sports, Boris Diaw, parrain des Journées de l’Arbitrage, mais aussi des philosophes, psychologues, professeurs et bien évidemment, des arbitres échangeront sur la thématique « l’engagement des arbitres au service de l’intérêt général ».

Pour l’ancien joueur de San Antonio, « l’objectif est d’inculquer aux jeunes ces valeurs et d’expliquer que c’est aussi une mission et un métier à part entière ».