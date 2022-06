Les maires de Boulogne et de Nanterre (Hauts-de-Seine) se sont rencontrés mardi et ont commencé à discuter d’un éventuel rapprochement entre les deux clubs de basket, a-t-on appris jeudi de source ayant connaissance du dossier et confirmant une information du journal L’Equipe.

Le capital du club de Boulogne-Levallois est détenu à 95% par la municipalité de Boulogne et à 5% par Levallois via le Levallois Sporting Club. La maire de Levallois, Agnès Pottier-Dumas (LR), a fait part il y a deux semaines de son souhait de vendre ces 5% du LSC à Boulogne, dans un entretien accordé au Parisien. Les Metropolitans 92 ont évolué jusqu’à cette saison dans le Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois, mais se retrouvent en recherche d’une salle en cas de vente de ces 5% du LSC. Les maires de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet (LR), et de Nanterre, Patrick Jarry (DVG) se sont rencontrés mardi pour discuter d’un éventuel rapprochement entre les deux clubs des Hauts-de-Seine, a-t-on appris de source ayant connaissance du dossier, même si cette source précise qu’il n’y a « rien de fait du tout ».

De nombreux obstacles juridiques doivent encore être levés et le temps est compté parce que les clubs d’Elite doivent passer devant la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion, le gendarme financier du basket professionnel français, d’ici au 15 juin. Le club de Levallois préside le conseil de surveillance des Metropolitans 92, qui doit d’abord se réunir pour voter et créer des nouveaux statuts, puis voter les statuts du nouveau club. « Rien ne peut se faire sans l’aval du conseil de surveillance » donc sans le LSC, explique la source proche du dossier. « Dans l’esprit, on était très positif, le président du département a un œil également favorable à ce projet pour avoir un grand club de basket dans le 92, pour faire un grand projet, ajoute cette source. Soit on arrive à lever les obstacles avant le 15 juin, soit on le fera l’année prochaine ».

Contacté par l’AFP, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, n’a pas souhaité faire de commentaire. Boulogne-Levallois a été éliminé en quarts de finale des play-offs d’Elite après une 3e place lors de la saison régulière, alors que Nanterre a échoué aux portes des play-offs (10e, à une victoire de la 8e et dernière place qualificative).