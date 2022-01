Champion NBA en 2021 avec les Milwaukee Bucks, Axel Toupane s’est engagé jusqu’en 2024 avec le Paris Basketball.

« C’est une super opportunité pour moi d’être un des leaders de ce beau projet en emmenant mon expérience, mon vécu et ma winning mentality », s’est réjoui Axel Toupane. L’ailier de 2,01m s’est engagé pour deux saison et demi avec Paris en Betclic Elite. Il s’agit du deuxième joueur NBA à rejoindre l’effectif parisien après le pivot américain Kyle O’Quinn. Toupane a été champion NBA la saison dernière avec les Milwaukee Bucks avec un temps de jeu limité. Le joueur de 28 ans n’avait joué que huit matchs de saison régulière et quatre matchs pendant les play-offs. Cette saison il évoluait en G-League, championnat secondaire américain, avec les Santa Cruz Warriors où il était un élément fort du groupe. Le Français disputait en moyenne plus de 30 minutes par match avec une moyenne de 15,7 pts, 5,2 rebonds et 3,6 passes décisives. C’est un atout de poids qui débarque pour le Paris Basketball (15e) qui vise les play-offs (Top8) pour sa première saison dans l’Elite.