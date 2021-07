L’arrière des Wizards de Washington mais aussi de cette équipe des Etats-Unis est revenu sur le match et pense que les Américains sont aujourd’hui sur la bonne voie. « Le plus important, c’est de comprendre qu’on n’est pas en NBA, et coach Pop ne cesse de nous le répéter chaque jour. C’est plus physique. Ces gars-là jouent ensemble depuis cinq, dix ans et plus, et ils ont cette expérience commune et cette entente. Nous essayons de développer cela en un court laps de temps. On met en avant le sentiment d’urgence, mais en même temps, nous devons nous améliorer chaque jour. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, mais nous allons dans la bonne direction. » S’est exprimé Beal, alors que les USA disputeront encore deux matchs amicaux face à l’Australie et l’Espagne avant de s’envoler pour le Japon.