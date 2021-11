L’équipe de France féminine de basket connait désormais les villes dans lesquelles elle se déplacera pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde féminine de basket 2022. La FIBA (Fédération internationale de basket) a annoncé ce jeudi que les qualifications se dérouleront à Belgrade, Osaka ou Washington du 10 au 13.

La capitale serbe Belgrade accueillera deux des quatre tournois de qualification qui opposeront chacun quatre équipes. À savoir qu’à chaque fois, une seule équipe par groupe sera éliminée, tandis que les trois autres nations obtiendront leur ticket pour la Coupe du monde 2022 (prévue à Sydney du 21 septembre au 1er octobre.)

Le tirage au sort des tournois de qualification, qui doit répartir en 4 groupe les 16 équipes en lice, a lieu ce mardi à Genève (11h30).

La liste des 16 équipes participants aux tournois de qualification :

Afrique: Mali et Nigéria

Amérique: Brésil, Canada, Porto Rico et les Etats-Unis (les USA, déjà qualifiés pour l’événement jouent en tant que pays hôte)

Asie et Océanie: Australie (déjà qualifié pour l’événement mais joue tant que pays hôte), Chine, Japon et la Corée du Sud

Europe: Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, France, Russie et Serbie.