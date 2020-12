TJ Parker, entraîneur de Villeurbanne, n’a pas du tout aimé la défaite de son équipe face au CSKA 78-87.

« Je ne suis pas très content car je pense que nous n’avons pas vraiment perdu sur le basket pur. Ils prennent quatorze rebonds offensifs et toutes les balles 50-50 étaient pour eux. Si en plus, nous laissons cela à une équipe aussi talentueuse, c’est très compliqué de gagner. Fall a reçu un coup dans les côtes mais nous ne savons pas ce qu’il a exactement et nous n’avons pas voulu prendre de risque. Je n’ai pas trouvé l’énergie que nous avions eu au début de match quand nous avons battu Barcelone. On jouait alors les premiers et on voyait qu’on voulait vraiment aller chercher ce match-là. Là, on joue le CSKA, les leaders de l’Euroligue. On n’a rien à perdre et c’est pour cela que je regrette tous ces petits détails qui nous ont fait perdre. Je ne pense pas qu’il y ait eu un complexe mais actuellement nous pouvons battre tout le monde. Nous l’avons démontré », a indiqué le coach de l’ASVEL.