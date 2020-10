EUROLIGUE – L’arrière de l’ASVEL Paul Lacombe a donné sa première impression dans les colonnes de L’Equipe après la défaite contre Valence (63-65) en ouverture de la saison.

“J’ai la chance d’avoir Freddy Fauthoux, qui tous les jours me harcèle et me pousse à shooter, alors je ne me pose plus de question, j’envoie et j’ai mis les deux derniers. Surtout, ça fait du bien d’avoir entamé le match de la bonne manière, avec la défense. En ce début de saison, et même pendant la préparation, je me focalisais trop sur l’attaque. Je faisais fausse route. La défense m’a aidé à retrouver du jeu. À ce niveau, plus tu défends fort, plus les choses deviennent faciles”, a indiqué l’arrière de Villeurbanne.

Avant d’ajouter : “Oui, et pour une bonne raison. Par rapport aux deux premiers matches de Championnat, où l’on avait été catastrophiques dans l’intensité et le rythme, on a enfin montré le visage qu’on voulait. Si on avait joué un minimum comme cela à Dijon, je pense qu’on n’aurait pas perdu. Après, le danger, c’est le visage qu’on affichera contre Bourg, à l’Astroballe. On verra si cette équipe a décidé de ne jouer que l’Euroligue, ou si elle est capable de rééditer le même type de performance à chaque match. Si on peut faire ça aujourd’hui, on doit pouvoir le montrer dimanche.”