Pas de place pour la frustration ce soir à Villeurbanne, déjà concentré sur son Game 4 ce mercredi sur le parquet de l’AS Monaco.

TJ Parker (entraîneur de Villeurbanne, battu à Monaco 83-80): « Pourquoi être frustré après ce match ? La série n’est pas terminée. Il y a des petits détails à régler. On a fait un bon match dans l’ensemble, même si on a eu quelques passages à vide, qu’on aurait pu éviter dans le deuxième quart-temps. On a déjà été dos au mur contre Cholet et on a déjà su réagir. Désormais, il est important de prendre du repos après un tel match. Car un autre match à haute intensité nous attend désormais. 3/22 à trois points ? C’est sûr que ça se joue un peu là-dessus. Il faut mettre les paniers. Mais malgré ça, on a peu de perte de balles et on a eu la possibilité de gagner. (sur Chris Jones, blessé) Il n’est pas à 100%, on le sait, mais il a envie d’aider. C’est une finale. On fera avec lui à 70 ou 80%. »

Elie Okobo (meneur de Villeurbanne, auteur de 25 points): « La série n’est pas finie. On peut égaliser, faire le match cinq à Lyon pour l’emporter. Lors de chaque quart-temps, il nous a manqué un peu de concentration. Il faut affiner des petits détails. Et puis, il faut reconnaître qu’on n’a pas été assez adroit. (sur sa capacité à maintenir l’ASVEL dans le match) On a surtout réussi à faire quelques stops. Cela m’a permis de trouver des tirs dans des positions plus faciles. On est une bonne équipe. Monaco est une bonne équipe. Cela va être serré mercredi. Mais ce soir Monaco a mis 83 points. Mercredi il faudra plus de stops. Ce quatrième match se jouera sur la capacité à bien défendre. »