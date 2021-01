Arrière de LDLC Asvel, Paul Lacombe revient sur le match et la lourde défaite 102 à 80 en EuroLeague face à l’Anadolu EFES Istanbul.

« C’est compliqué car il y a en face énormément de qualités offensives. Dès les premières minutes, nous les avons malheureusement laissés jouer. Ils ont fait ce qu’ils voulaient. Ce sont des forts joueurs et ils se sont mis en confiance et après c’était très dur de les arrêter. Il a manqué du dynamisme et ce qui a été terrible, c’est que cela nous a été fatal dès le début du match. »