Victor Wembanyama sera absent entre deux et trois semaines en raison d’un fracture à un doigt.

Les coups durs s’enchainent pour les Villeurbannais. Après avoir perdu David Ligthy pour deux mois en début de semaine, c’est le jeune prodige du basket français, Victor Wembanyama, qui s’est blessé. Son club annonce qu’il sera absent deux à trois semaines pour une « petite » fracture à un doigt. Le jeune joueur de 17 ans, scruté par les recruteurs de la NBA, n’a disputé que six rencontres depuis le début de la saison, perturbé par une infection virale. Face à ces blessures en série, l’entraîneur TJ Parker a annoncé l’intention de son club de recruter. « Maintenant que David (Lighty) est +out+, on va chercher un joueur« , a-t-il déclaré mardi à RMC.