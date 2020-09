Cinq nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein de l’effectif des basketteuses de Lyon-Asvel. Les joueuses ont été placées à l’isolement.

L’Asvel avait déclaré un cas de Covid-19 au sein de son effectif lors des tests effectués en amont de la finale de la Coupe de France qui devait se disputer à Paris-Bercy vendredi et qui avait été annulée au dernier moment. Cinq de plus sont déclarés. “Les joueuses suivent le protocole sanitaire mis en place. Elles sont en situation d’isolement et font l’objet d’un accompagnement par le staff médical lyonnais en lien avec les autorités sanitaires”, précise le club.

Le club a également décidé de mettre en place un “encadrement psychologique afin d”accompagner le groupe dans la gestion émotionnelle de cette situation exceptionnelle.”

Les Lyonnaises étaient censées se déplacer à Charnay (Rhône) samedi pour la première journée de la Ligue féminine. Le groupe sanitaire fédéral va devoir statuer sur l’éventuel report du match.

Rappelons que les joueuses de l’ASVEL et celles de Bourges ont décidé de boycotter la finale de la Coupe de France après la découverte de cas positifs dans les deux équipes.