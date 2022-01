Kevin Durant a fait partie de plusieurs superteams dans sa carrière mais selon Iman Shumpert, ancien joueur NBA, il aurait pu faire un Big Three avec LeBron James et Kyrie Irving.

Kevin Durant a toujours bien été épaulé dans sa carrière. Après avoir vécu la belle époque d’Oklahoma City avec notamment Russell Westbrook en fin des années 2000 et début des années 2010, il a ensuit fait partie d’une des équipes les plus dominantes de l’histoire aux Golden State Warriors avec Klay Thompson et Stephen Curry, de 2016 à 2019. Avec les Splash Brothers, l’ailier fort de 33 ans a remporté deux titres NBA. Aujourd’hui il fait les beaux jours des Brooklyn Nets où il forme un trio impressionnant avec James Harden et Kyrie Irving. Dans une récente interview accordée à Bootleg Kev rapportée par Parlons Basket, Iman Shumpert ancien joueur des Cleveland Cavaliers indique le Slim Reaper aurait pu former un autre énorme Big Three dans sa carrière.

Bootleg Kev : Si on joue au jeu des « What ifs », si Kyrie ne s’était pas blessé en 2014-15, vous auriez sûrement remporté cette bague aussi !

Iman Shumpert : Ouais. Et ensuite, KD aurait rejoint les Cavs. Je sais que K va m’en vouloir pour avoir dit ça ! (Rires) Il va m’en vouloir, mais sans déconner, si on avait gagné cette année-là, K serait venu là-bas.

Pour rappel, lors des finales NBA 2015, Cleveland mène 2-1 la série avant que Kyrie Irving ne se blesse, Kévin Durant vivait alors sa dernière saison à Oklahoma City. Selon Shumpert donc si Cleveland remportait la bague en 2015 Kévin Durant aurait rejoint LeBron James et Kyrie Irving dans l’Ohio et non pas les Golden State Warriors de Curry et Thompson.