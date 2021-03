Divorcé d’Axelle Francine, Tony Parker a officialisé sa nouvelle relation. Ce dimanche, l’ex basketteur a publié une photo de sa nouvelle copine, joueuse de tennis Alizé Lim.

Alors que la rumeur courrait depuis quelques temps, le nouveau couple est désormais officiel ! Pour clamer haut et fort son amour, Tony Parker a partagé des photos de sa nouvelle petite amie et lui, plus heureux que jamais.

Tony Parker avait annoncé son divorce avec Axelle l’été dernier. « Après neuf ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union », avait-il déclaré dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Nous rendons publique cette information afin d’éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de noter vie privée. Merci. »