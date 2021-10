Auteur d’un match stratosphérique cette nuit face aux Los Angeles Clippers (115-113), Stephen Curry s’annonce comme candidat au titre de MVP.

Stephen Curry a envoyé un message à la concurrence cette nuit, que ce soit sur le terrain et en dehors. « Le Chef » a permis aux Golden State Warriors de s’imposer face aux Los Angeles Clippers (115-113) avec un nouveau récital offensif. Le meneur de jeu de 33 ans a inscrit 45 points à 16/25 au tir et 8/13 à 3pts. Quelques jours avant lors du match d’ouverture il avait commencé la saison avec un triple-double, 21 points et 10 rebonds et 10 passes, face aux Los Angeles Lakers dans la victoire de son équipe 121 à 114.

Après la rencontre au micro de TNT, Stephen Curry a affiché ses ambitions. « Je ne sais pas trop comment les gens votent pour le MVP, mais si tu fais ce que tu dois faire, le titre viendra de lui-même. Il faut avoir un impact sur les résultats, mener l’équipe sur et en dehors du terrain, améliorer son jeu… Et l’attente que j’ai de moi-même chaque soir est digne d’un MVP. Oui je vise ce titre, mais rien ne change dans mon approche par rapport à la saison passée. »