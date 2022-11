Auteur d’une prestation triple XL supplément bacon, cheddar et oignons frits face à Cleveland cette nuit, Chef Curry nous a offert le shoot de la nuit. Malheureusement pour lui, il ne compte pas.

40 points, 4 rebonds, 5 caviards et 6 tirs du parking, c’est ça Stephen Curry. Dans un match gagné 106 à 101 contre les superbes Cavaliers de Cleveland de Donovan Mitchell and Co, le diable à gueule d’ange qu’est Curry a dynamité l’arceau pendant 48 minutes… et même plus. Juste après le buzzer annonçant la fin du premier quart-temps, le meneur récupère tranquillement la balle un peu derrière la ligne médiane. Il shoot, ça rentre, c’est simple le basket quand on s’appelle Stephen. Un bon gros « swish » des familles qui se serait glisser à la première place du top 10 de la nuit si le crack avait pris son tir deux secondes avant.