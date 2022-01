Le meneur de jeu des Los Angeles Lakers Russell Westbrook a trois surnoms populaires : Brodie, Russ, et Mr. Triple Double. Mais un tout récent surnom vient de faire son apparition sur Twitter, et le moins qu’on puisse dire est qu’il est assez amusant !

Le MVP 2016-17 est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, ce qui explique pourquoi il a été nommé dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA. Westbrook est le leader de tous les temps de la NBA en matière de triple-doubles, et il a réalisé une moyenne de triple-double sur une saison entière à quatre reprises.

Cependant, le produit de UCLA est également l’un des joueurs les plus erratiques et inefficaces de l’histoire de la NBA. Il est une machine à turnover depuis la saison 2014-15, avec une moyenne de plus de 4,0 par match à chaque campagne, et il est en carrière un tireur à 43,8% du terrain et à 30,5% au-delà de l’arc. Les chiffres abyssaux de Westbrook en matière de tirs ont poussé certains fans sur NBA Twitter à le surnommer « Russell Westbrick », un surnom sévère pour un grand joueur de tous les temps.

Cependant, ce surnom est peut-être justifié après la diffusion d’une vidéo montrant Westbrook en train de tirer des airballs et des briques pendant deux minutes consécutives.