2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, la disparition tragique d’une légende du basket, Kobe Bryant.

2020 aura été l’année des disparitions. En début d’année, les Etats-Unis et le monde du basket ont pleuré leur idole, exemple et icone de toute une génération Kobe Bryant. L’ancienne star des Lakers a disparu dans un accident d’hélicoptère survenu dans le ciel de Los Angeles. Le monde du sport lui a ensuite rendu de nombreux hommages, à lui et sa fille aussi présente dans l’accident.