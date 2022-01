Alors que la saison NBA est lancée depuis le 19 octobre, il est temps de dresser un bilan à l’approche de la mi-saison. Voici 3 faits qui ont marqué ce début de saison, entre record personnel et réussites collectives.

Le nouveau record de Stephen Curry

Comment ne pas évoquer en premier le nouveau record de Stephen Curry ? Eh oui, le meneur des Warriors est devenu cette saison le joueur ayant inscrit le plus de trois points en saison régulière de toute l’histoire de la NBA. Il a dépassé la légende des Celtics Ray Allen, qui détenait le précédent record avec 2973 trois points.

Et c’est au Madison Square Garden que s’est écrit l’histoire. Le 14 décembre dernier, et ce avec la présence de Ray Allen, Stephen Curry marque à deux reprises à trois points en début du match, pour passer son total à 2974 et ainsi devenir le numéro 1. Depuis, le triple champion NBA emmène son record encore plus loin, dépassant la barre mythique des 3000 trois points inscrits en saison régulière, une première dans l’histoire bien évidemment. Alors qu’il a encore quelques belles années devant lui, jusqu’où Stephen Curry portera-t-il son record, et quelqu’un sera-t-il capable de le surpasser un jour ? Pour l’instant, cela semble bien compliqué à imaginer…

Congratulations to Stephen Curry (@StephenCurry30) of the @warriors for becoming the first player in NBA history to reach 3,000 career 3-pointers! pic.twitter.com/xl0xprt8U2 — NBA (@NBA) December 29, 2021

La renaissance des Bulls, menée par DeRozan

Avec les arrivées estivales de Lonzo Ball, Demar DeRozan et Alex Caruso, tout le monde attendait une réaction de Chicago, qui ne s’est plus qualifié en playoffs depuis 2017. Alors associés avec Zach Lavine et Nikola Vucevic, les Bulls forment une toute nouvelle équipe, avec un potentiel énorme.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bulls n’ont déçu personne, et ont même dépassé toutes les attentes. À l’heure actuelle, Chicago est premier de la conférence est, avec un excellent bilan de 24 victoires pour 10 défaites ! Les Bulls possèdent une superbe alchimie d’équipe, mais sont aussi portés par un joueur en particulier : Demar DeRozan. L’ancien des Spurs affiche un niveau All-Star, avec presque 27 points de moyenne par match, et est plus clutch que jamais : récemment, en deux jours, DeRozan a planté deux buzzer-beaters, face à Indiana puis face à Washington.

La belle surprise des Grizzlies

Du côté de la conférence ouest, c’est les Grizzlies qui ont étonné tout le monde. Avec un bilan de 23 victoires pour 14 défaites, Memphis se positionne 4ème de sa conférence, devancé par Utah, Phoenix et Golden State. Mais cette position est excellente pour les Grizzlies, qui continuent de progresser par rapport à la saison 2020-2021, où ils avaient terminé huitièmes avec 52,8% de victoires, contre 62,2% aujourd’hui. Les Grizzlies ont particulièrement attiré l’attention en enchaînant les victoires, lorsque leur joueur phare, Ja Morant, était blessé. Sur les 12 matchs où Memphis était privé de Morant, ils en ont remporté 10, et en ont même profité pour réaliser la plus large victoire de toute l’histoire de la NBA, en écrasant le Thunder par 73 points d’écart.

Avec un Ja Morant revenu à bloc (26,5 points de moyenne depuis son retour), cette équipe très jeune avec 23,5 ans de moyenne, continue son superbe parcours cette saison. Le 28 décembre dernier, les Grizzlies ont même battu les Suns, deuxièmes de la conférence ! Cette deuxième partie de saison sera donc décisive pour Memphis, qui va devoir continuer à performer pour rester dans le top 4 à l’ouest, mais ce début de saison ne peut laisser présager que du bon.