Capitaine et star planétaire, LeBron James s’apprête à débuter une nouvelle saison NBA avec les Lakers de Los Angeles.

Justement « King James » est très attendu et cette année, c’est le titre de champion NBA qu’il vise avec la célèbre franchise californienne. Une longévité et une carrière qui laisse de marbre Baron Davis qui connaît bien la star des Lakers. Adversaire de LeBron à plusieurs reprises durant sa carrière, il lui a rendu un magnifique hommage et le compare à un certain Barack Obama. « Le mec est arrivé dans la ligue à quoi, 17-18 ans ? Il avait déjà la hype, non ? Ils l’avaient déjà comparé à Mike. Ils l’avaient déjà comparé à Kobe Ils l’ont comparé à tout le monde et tout ce qu’il a fait, c’est se créer sa propre histoire, son propre héritage. Tout ce qu’il fait, c’est aider les enfants. Tout ce qu’il fait, c’est investir dans des entreprises. Cela lui a donné la capacité de prendre la responsabilité de porter la ligue maintenant. Et regardez ce qu’il a fait de bien : obtenir plus d’argent pour les athlètes, parler en faveur des athlètes et soutenir les athlètes féminines. Ils doivent donner à LeBron des vacances, où il a un mois de congé, ou bien le traiter comme Barack Obama. Nous devrions traiter LeBron James avec le même respect que nous traitons Obama. » A expliqué Baron Davis de passage sur « Fubo Sports. »