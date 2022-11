Mais qu’ils sont beaux et bons ces Trails Blazers en ce début de saison. Dans le sillage du crack Jerami Grant, les hommes de l’Oregon ont tabassé les Pelicans de Zion Williamson.

La soirée s’annonçait aussi douloureuse qu’une angine en plein hiver pour les Blazers. Toujours mis sur le côté pour blessure, le franchise-leader Damian Lillard et son lieutenant Bosniaque Jusuf Nurkic n’ont pas lacés les godasses en Nouvelle-Orléans. Un fait qui n’a à priori pas trop inquiété Jerami Grant (clairement la signature de l’intersaison pour le moment) qui s’est gentiment permis de planter 27points à 50% de réussite, 8 rebonds et 4 offrandes sur le bec des Pelicans. C’est ce genre de match qui prouve qu’une franchise est vraiment en forme : un déplacement en back-to-back sans les stars remporté 106-95, c’est plus que bon signe. 9 victoires et 3 défaites pour une place de dauphin de l’Ouest derrière le Jazz d’Utah, eh bah on l’a pas vu venir celle-là.