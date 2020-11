Pau Gasol a accordé une interview au quotidien sportif L’Equipe. Le géant espagnol explique son lien unique avec la légende Kobe Bryant.

« Aujourd’hui encore, je me demande si notre rencontre a été le pur fruit du hasard ou le destin. Mais nos chemins devaient se croiser. Les choses arrivent pour une raison, qu’elles soient incroyables dans le bon sens ou dévastatrices. Kobe et moi, c’était étrange, mais également très spécial. Il avait un côté plus lunatique, fantasque que moi, mais on se respectait, on s’aimait et on se complétait. Quand j’ai rejoint les Lakers, je n’avais rien à prouver, je ne recherchais pas la lumière, il n’y avait pas de compétition. On a juste « clické ». On avait en commun la volonté de gagner, un grand QI basket, ainsi que notre manière très rationnelle d’appréhender le jeu. En réalité, nous étions tous deux des intellectuels, même si lui était obsessionnel et avait intégré le niveau de sacrifice et de discipline nécessaires pour atteindre ses objectifs. Son enfance en Europe lui a offert une perspective plus large, plus profonde sur le monde. Il parlait italien, espagnol. Dès nos débuts, il s’adressait à moi en castillan sur le parquet, cela désarçonnait l’adversaire (il rit). Tout cela a joué un rôle dans cette connexion », a lâché Pau Gasol dans L’Equipe.

Avant de poursuivre : « Kobe a changé ma carrière, ma vie. Il était la personne qui se rapprochait le plus d’un grand frère pour moi. Il m’a poussé à exprimer le meilleur de moi-même. Sur les planches, où il me surnommait Pablo (Référence à Escobar, narcotrafiquant colombien), comme en dehors. On partageait tout, on parlait de ce qu’on voulait accomplir. Je pouvais me reposer sur lui. Sa détermination, sa mentalité étaient inspirantes, et le resteront. Cette année 2020 a été très difficile, pour de nombreuses raisons. La plus dure, personnellement, a été la perte de mon ami et de sa petite fille. Ma femme et moi considérons les Bryant comme notre famille. Nous serons présents à leurs côtés, pour le reste de notre vie. »