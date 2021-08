Arrivé cet été au Lakers Russell Westbrook est bien décidé à faire une grosse saison en NBA. L’ancien meneur des Wizards de Washington n’est pas du tout en Californie pour faire de la figuration.

Connu pour son franc parler et ses propos dans les médias, mais également et surtout son exceptionnel talent, le meneur de jeu des Lakers compte bien mettre tout le monde d’accord et avec ses coéquipiers trentenaires LeBron James, Wayne Ellington, Anthony Davis, Trevor Ariza ou encore Carmelo Anthony, il espère bien montrer aux petits jeunes, qui sont les patrons de la Ligue. « Nous avons une équipe pleine de bons vétérans expérimentés qui va botter le cul de ces enfoirés de petits jeunes. » Confie RussWest pour « SportsCenter ». Trae Young, Luka Doncic, Zion Williamson, Devin Booker… son prévenus.