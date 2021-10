Suite de la NBA la nuit dernière avec déjà la troisième journée de compétition et 10 matchs au programme. Nouvelle défaite des Lakers face aux Suns, tandis que Brooklyn ouvre son compteur.

Encore une grosse nuit avec le nouveau revers des partenaires de LeBron James (25 points) qui tombent sur les Suns de Phoenix et Chris Paul encore très fort avec ses 23 unités et 14 rebonds. Les Californiens ont pu compter sur Westbrook à 15 points, 11 rebonds et 9 passes et un Anthony Davis avec 22 unités mais insuffisant face au finaliste de la NBA. Charlotte vient à bout des Cavs de Cleveland avec u très bon Miles Bridges à 30 points et Chicago l’emporte avec les 32 points de Zach LaVine contre New Orleans.

Victoire facile des Rockets de Houston face au Thunder d’Oklahoma City et les 31 points de Christian Wood qui débute bien la saison. Les Knicks de New York étaient en déplacement en Floride pour défier le Magic d’Orlando et succès des visiteurs avec