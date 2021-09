Arrivé aux Warriors de Golden State en provenance des Timberwolves de Minnesota il y a quelques mois, Andrew Wiggins n’arrive pas à s’adapter à la franchise californienne.

Numéro un de la draft 2014, le basketteur canadien traîne avec lui un énorme contrat et ses performances sont loin de convaincre chez les Warriors. Personnalité de la télévision américaine Stephen A. Smith conseille même à la franchise de trader au plus vite l’arrière de 26 ans. « Ils devraient échanger Andrew Wiggins aujourd’hui. Point final. Se débarrasser de lui. Envoyez-le ailleurs… Je ne dis pas qu’il ne peut pas jouer… Mais cette situation avec la vaccination m’a vraiment vexé à cet égard, et je pense qu’il est important de le souligner. À l’heure actuelle, Andrew Wiggins ne pourrait pas participer aux 41 matchs à domicile des Golden State Warriors. Alors pourquoi avez-vous besoin de lui, à quoi vous sert-il ? » S’interroge-t-il.