Coup dur pour le début de saison des Nets de Brooklyn avec la blessure de Spencer Dinwiddie (27 ans) la nuit dernière lors du match face aux Hornets de Charlotte.

Battu 106 à 104 hier soir par Charlotte, Brooklyn a vécu une mauvaise soirée. En plus de cette défaite, les Nets ont perdu sur blessure leur meneur/arrière Spencer Dinwiddie qui va même devoir se faire opérer la semaine prochaine après une rupture du ligament croisé antérieur du genou comme le précise la franchise via son compte Twitter.

Blessé Dinwiddie a été contraint de quitter ses partenaires dans le troisième quart-temps et pourrait ainsi être out jusqu’à la fin de la saison selon certains médias locaux. De plus amples détails sur l’opération et la durée de son indisponibilité seront donnés après l’opération, ont précisé les Nets.

🚨 SPENCER DINWIDDIE OUT POUR LA SAISON !



En effet, le joueur souffre d’une déchirure partielle des ligaments croisés.



Quel coup dur pour l’équipe. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. 🙏🏼#NBA #NBAextra pic.twitter.com/WOwKxLs2zJ — Nets Actu (@NetsActu) December 28, 2020