Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme 9 affiches et une équipe de Chicago qui est toujours invaincue cette saison avec une quatrième victoire.

Les résultats :

Les résultats de la nuit pic.twitter.com/TcNh5yrIxA — NBA France (@NBAFRANCE) October 26, 2021

Les Bulls de DeMar DeRozan (26 points, 6 passes) sont venus à bout des Raptors de Toronto et enchaîne dans ce début de saison avec un sans faute. Les Canadiens encaissent déjà la troisième défaite de la saison. Milwaukee s’impose également contre les Pacers d’Indiana avec Khris Middleton à 27 unités et un Giannis Antetokounmpo au bord du triple double avec 30 points, 10 rebonds et 9 passes. Orlando s’incline dans le derby de Floride contre le Heat de Miami et le match à 36 points de Jimmy Butler. Minnesota battu par les Pelicans de la Nouvelle Orléans concède sa première défaite de la saison. Pareil pour Denver qui a été surpris par les Cavaliers de Cleveland avec un bon Kevin Love qui score 22 points.

The BEST plays from the @chicagobulls first 4-0 start since 1996-97! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/HhHZRJGLe4 — NBA (@NBA) October 26, 2021

Dans les autres affiches de la nuit, Boston inflige sa première défaite de la saison aux Hornets de Charlotte après prolongation. Les Celtics ont pu compter sur un Jayson Tatum des grands soirs avec 41 points et 8 passes, tandis que Jaylen Brown termine avec 30 unités et 9 rebonds. En face, Charlotte est passé tout proche avec un bon Miles Bridges à 25 points, tout comme le meneur LaMelo Ball. Atlanta réalise également un bon début de saison avec un nouveau succès face à Detroit. Brooklyn vient à bout de Washington et équilibre son bilan avec 2 victoires et 2 défaites. Enfin, les Clippers l’emportent contre Portland avec un box score bien réparti. Luke Kennard termine meilleur marqueur de son équipe avec 23 points, 18 pour Reggie Jackson, 13 pour Terance Mann et 16 de Paul George. Notons que Nicolas Batum a joué 22 minutes pour 2 points, 6 rebonds et 1 passe.