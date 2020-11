Le drafté Deni Avdija, nouvelle recrue des Wizards de Washington, a révélé au micro de ESPN qu’il avait appris l’anglais en jouant au jeu vidéo Call Of Duty.

Cette nuit, le monde de la balle orange vibrait au rythme de la draft 2020. Au total, ce sont soixante jeunes talents qui ont fait leur entrée dans la cour des grands. Parmi eux, Deni Avdija, nouvelle recrue des Wizards de Washington. Comme le veut la tradition, le basketteur israélo-serbe s’est présenté au micro de ESPN et s’est livré sur sa vie. Et l’ailier a fait part d’une anecdote amusante à son sujet. Celui-ci a appris l’anglais grâce aux jeux vidéo et en particulier grâce un jeu bien connu des gamers : Call of Duty. Cette simulation de guerre, classée dans la catégorie violence et interdit aux moins de 18 ans, n’est pas réputée pour ses dialogues fleuris. Dans le célèbre mode de jeu « campagne » en solo, les insultes et les grossièretés sont omniprésentes.

Quand il sera sur les parquets de NBA, il y a fort à parier que Deni Avdija entende ce même vocabulaire de la bouche de ses futurs adversaires.