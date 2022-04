Meneur de jeu du Thunder d’Oklahoma City Theo Maledon fait le bilan de sa saison, la deuxième de sa carrière aux Etats-Unis.

« C’est une expérience importante pour moi d’avoir eu un nouveau rôle cette saison. J’ai essayé d’en tirer le meilleur parti. Il y a eu des hauts et des bas, c’est sûr, mais c’est quelque chose qui va m’aider à l’avenir. C’était très positif pour moi d’avoir à assumer de nouvelles responsabilités. C’est un rôle dans lequel je me sens de plus en plus à l’aise parce que c’est ma position naturelle sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours une marge de progression. C’est quelque chose que j’espère pouvoir rapporter la saison prochaine, en continuant à progresser encore. (…) Je veux devenir le meilleur joueur possible en travaillant sur tous les aspects de mon jeu. Il y a encore beaucoup de marge de progression dans beaucoup de domaines… Le plus important pour moi reste de travailler encore mon shoot et de jouer aussi bien avec que sans le ballon. Je sais que je dois continuer à travailler sur mon physique aussi. J’ai beaucoup de choses à travailler et on va continuer à avancer cet été à coup sûr. » A expliqué Maledon lors d’une interview.

Avant de poursuivre et penser à l’équipe nationale : « Je pense que je vais probablement rentrer en France pour un petit moment avant de revenir pour travailler ici. Je vais essayer de passer du temps [en France] et jouer pour l’équipe nationale mais j’essaie encore de voir les détails de tout ça. C’est une intersaison qui va être intéressante. »