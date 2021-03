Suite de la NBA cette nuit avec les résultats des 10 affiches de la nuit avec la nouvelle défaite pour le champion en titre, à savoir les Lakers de Los Angeles.

Les résultats :

📋 Le tableau de résultat des 10 matchs de ce dimanche #NBA pic.twitter.com/wU2t7xfrXl — NBA France (@NBAFRANCE) March 22, 2021

Les résumés :

Boston l’emporte cette nuit contre le Magic d’Orlando et les 34 points signés Jaylen Brown, bien aidé par le double double du pivot Daniel Theis à 13 et 11, ainsi que le bon match de Jayson Tatum à 23 points. En face, Nikola Vucevic, encore très intéressant avec 22 points et 13 rebonds, alors qu’Evan Fournier termine avec 16 points et 5 rebonds. Indiana vient aussi à bout d’une franchise de Floride, à savoir le Heat de Miami. Si Bam Adebayo termine meilleur marqueur avec 29 unités, les Pacers ont répondu grâce à leur collectif et 7 joueurs à 12 points ou plus. Indiana se relance à l’est avec un bilan de 19 victoires pour 22 défaites et une 9e place. Notons aussi, le succès de Chicago face aux Pistons de Detroit qui restent bon dernier à l’est avec 12 victoires pour 30 défaites.

Jaylen Brown plante 10 paniers à 3-POINTS lors de la victoire des Boston @Celtics! #NBASundays | #BleedGreen pic.twitter.com/FkkK941eRo — NBA France (@NBAFRANCE) March 22, 2021

Privés de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ont sombré contre les Suns de Phoenix avec 26 points de Booker et Ayton, parfaitement accompagnés par le triple double de Chris Paul avec 11 points, 10 rebonds et 13 passes. New York passe proche de l’exploit contre Philadelphie mais s’incline seulement d’une longueur avec un Frank Ntilikina avec 4 points en 18 minutes. Emmené par un très bon Luka Doncic avec ses 37 points et 7 rebonds, Dallas dispose de Portland et sa star Damian Lillard décevant avec 19 points en 30 minutes.

🙌 @CP3 drops a triple-double and becomes the 6th player in NBA history with 10,000 career assists in the @Suns win!



11 PTS | 10 REB | 13 AST | 3 STL pic.twitter.com/TBoofW92Uk — NBA (@NBA) March 22, 2021

Encore une défaite pour Houston, Sexton offre la victoire aux Cavs

Les Rockets n’y arrivent plus et enchaînent un nouveau revers contre le Thunder d’Oklahoma City. Malgré le retour de Christian Wood et ses 27 unités, la franchise texane s’incline contre OKC avec un très bon Theo Maledon qui compile 12 points, 4 rebonds et 2 passes en 32 minutes de jeu, bien aidé par les 23 unités de Luguentz Dort meilleur marqueur pour le Thunder avec ses 23 points. Brooklyn prend le dessus sur Washington avec un Irving à 28 points et un James Harden avec 26. Brooklyn reste solide deuxième à l’est avec 29 victoires et 14 défaites.

Collin Sexton (36 points) monumental avec Cleveland contre les Raptors de Toronto et un Fred VanVleet avec 23 points. Enfin dans le dernier match de la nuit, choc à l’ouest et victoire pour les Pelicans de New Orleans face aux Nuggets de Denver avec 30 points de Zion Williamson et Brandon Ingram. Les deux stars de NOLA ont été incroyables, même si en face, le duo Nikola Jokic (29 points, 10 rebonds, 10 passes) – Jamal Murray (23 points) a tenté de répondre en vain.