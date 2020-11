Selon Bleacher Report, la NBA pourrait faire face à un immense séisme. En effet, un triple échange entre Golden State, Houston et les Pistons, enverrait Russell Westbrook dans la Baie, histoire de jouer avec Curry quoi.

C’est la grosse rumeur du jour. Elle nous vient tout droit des USA, où la nouvelle saison NBA commence dans quelques semaines maintenant. Le marché bat son plein, et pas mal d’équipes commencent à s’activer pour attirer des joueurs. Depuis pas mal de temps désormais, Russell Westbrook cherche une nouvelle franchise. Et selon Greg Swartz de Bleacher Report, il se pourrait bien qu’une porte de sortie s’offre à lui.

D’après le média américain, il s’agirait d’un échange à trois, englobant les Golden States Warriors, les Detroit Pistons et donc les Houston Rockets. Dans ce triangle, la franchise de Stephen Curry enverrait Andrew Wiggins et Kevon Looney dans le Michigan. Les triple champions NBA refileraient Blake Griffin et des picks de draft à Houston. Alors un duo Curry-Westbrook dans la Baie, ça vous parle ?