Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 6 affiches dont la belle victoire des Knicks de New York qui disposent des Pacers d’Indiana.

La franchise new_yorkaise est venue à bout d’Indiana malgré les 33 points de Malcolm Brogdon ou encore le double double signé Domantas Sabonis avec 13 points et 13 rebonds. Côté Knicks, c’est RJ Barrett qui score 25 points bien aidé par les 19 unités d’Elfrid Payton dans un match ou Frank Ntilikina n’a pas joué. Philadelphie s’impose face aux Hornets de Charlotte avec un match à 24 points de Tobias Harris et un double double de Joël Embiid et ce malgré les 45 points cumulés pour Terry Rozier et Gordon Hayward.

Cleveland dispose d’Atlanta avec un succès important et 27 points de Collin Sexton qui inflige ainsi une deuxième défaite cette saison aux Hawks. Oklahoma City l’emporte aussi face à Orlando avec 12 points pour le rookie français Theo Maledon et 19 pour Darius Bazley. Les 30 points de Nikola Vucevic n’ont donc pas suffi. Houston s’impose également face aux Kings de Sacramento grâce aux 28 unités de John Wall qui disputait son tout premier match avec sa nouvelle franchise. Dans le dernier match du soir, Toronto s’incline une quatrième fois cette saison avec une défaite contre New Orleans et un match à 31 points pour Brandon Ingram. Eric Bledsoe termine à 19 points et Zion Williamson avec 21 unités et 7 rebonds. Grâce à ce succès, la Nouvelle Orléans se retrouve deuxième de la conférence Ouest avec 4 victoires et 2 défaites.

