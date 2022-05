Star des Cavaliers de Cleveland, Kevin Love est aujourd’hui en vacances. Auteur d’une saison intéressante avec sa franchise, il a seulement échoué en play-in au sen d’une équipe avec un brillant avenir.

Sur Instagram, celui a terminé deuxième du titre de meilleur sixième homme de la saison juste derrière l’intouchable Tyler Herro s’est confié sur sa carrière et il aussi tenu à répondre à ses détracteurs. Il en a gros sur la patate et vide totalement son sac, extraits. Ancien joueur des Timberwolves de Minnesota, il a tenu à défendre son bilan et ses stats durant sa carrière. « Les stats ne mentent pas, et je vais en donner quelques-unes… J’ai terminé en tête du classement des double-double pour les joueurs qui sortent du banc. J’ai battu un record de franchise pour les 3-points inscrits par un remplaçant. Je suis le numéro 1 de l’équipe à 3-points avec 187 paniers. Je suis le co-leader de la NBA pour les passages en force provoqués. Et comme mon objectif était d’être le plus disponible possible, je suis celui qui a le plus joué de l’équipe, et à l’exception des rencontres ratées à cause du Covid, j’ai joué tous les matches. » Explique-t-l sur le réseau.

Avant de continuer : « Cela signifie quelque chose pour moi de regagner le respect dans un championnat et un sport auxquels j’ai consacré toute ma vie. Donc, je le répète : ‘Ne soyez jamais défini par ce que les autres disent que vous êtes’. La plupart du temps, les gens ne voient pas les choses depuis le terrain. Beaucoup de sièges dans une salle sont occupés par ceux qui n’ont jamais été sur le terrain, et ils jettent l’ombre sur vous en restant à l’abri. Donc, continuez à vous montrer. Restez affamé. Et dites merde à ce qu’ils pensent. » Au cours de cet entretien, le joueur de 33 ans n’a pas exclut une retraite prochainement…