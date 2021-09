Transféré de Los Angeles aux Wizards de Washington cette été, Kyle Kuzma pourrait bien exploser aux yeux de la NBA. C’est en tout cas ce que prédit Kendrick Perkins.

Ancien joueur de la NBA et aujourd’hui analyste pour la NBA, il voit l’ailier fort réalisé une exceptionnelle saison sous le maillot des Wizards de Washington. « Je dis que Kuz va réaliser la meilleure année de sa carrière. Est-ce qu’il va participer à un All-Star Game ? Je ne le pense pas. Mais les gens doivent réaliser que c’est beaucoup de pression de jouer aux côtés de LeBron James et de se battre pour un titre de champion. À Washington, il n’y a pas de pression. Il y a juste un peu de pression pour aller aux playoffs. J’attends de Kuz qu’il se débarrasse de cette pression, qu’il aille sur le terrain et qu’il soit capable de jouer librement. J’espère qu’il fera une année exceptionnelle cette saison, je l’espère vraiment. » A-t-il confié au cours de l’émission « The Jump. »