Suite des Playoffs NBA cette nuit avec les résultats des 3 affiches du soir. Après 3 jours de boycotte, la NBA reprend ses droits.

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 104 – 118 (1-4) : les Bucks ont parfaitement géré cette série et se qualifie avec une 4e victoire en 5 matchs. Milwaukee peut remercier Giannis Antetokounmpo qui termine en double double à 28 points et 17 rebonds, bien aidé par son lieutenant habituel Khris Middleton auteur de 21 points. En face, Evan Fournier score 18 points, alors que Vucevic s’offre 22 points et 15 rebonds. Milwaukee qualifié pour les demi-finales avec une victoire 4-1.

The @Bucks advance! They'll face the Heat in the Eastern Conference Semifinals. #NBAPlayoffs @Giannis_An34: 28 PTS, 17 REB, 3 3PM@Khris22m: 21 PTS, 10 REB, 7 AST, 3 3PM pic.twitter.com/ltEcwANucr — NBA (@NBA) August 29, 2020

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 114 – 80 (3-2) : Houston bien trop fort sur ce match 5 avec 31 points de James Harden, 22 pour Covington et 20 pour Eric Gordon. Le Thunder est passé à côté de son sujet et se retrouve mené 3-2 dans la série.

Houston goes up 3-2 behind @JHarden13's 31 PTS on 11-15 shooting from the field. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/SW4Wrp7OnV — NBA (@NBA) August 30, 2020

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 131-122 (4-1) : en l’absence de Damian Lillard Portland à pu compter sur le duo McCollum (36 pts) – Anthony (27 pts) mais les Lakers étaient un ton au-dessus. Anthony Davis énorme avec 43 unités 9 rebonds et 4 passes et un LeBron James en triple double avec 36 points, 10 rebonds, 10 passes. Les Californiens s’en sortent et remporte la série 4-1, ils seront au rendez-vous des demi-finales.