Suite des Playoffs NBA cette nuit avec les demi-finales de conférences qui se poursuivent et les victoires de Phoenix et Philadelphie.

Phoenix Suns – Denver Nuggets 116-102 (3-0) : nouveau succès pour les Suns qui se rapprochent d’une finale de conférence ouest. Face aux Nuggets de Denver et leur MVP, Nikola Jokic (32 points, 20 rebonds, 10 passes), la franchise de l’Arizona l’emporte tranquillement avec les grosses performances de Chris Paul auteur de 27 points pour 8 passes, et son coéquipier Devin Booker avec 28 unités. Encore une grosse prestation collective avec 5 joueurs à 10 points ou plus. Phoenix est presque en finale et il manque seulement une toute petite victoire pour se qualifier.

Atlanta Hawks – Philadelphie Sixers 111-127 (1-2) : mené 1 victoire à 0 dans cette série, Philadelphie semble enfin lancée. Les Sixers décrochent une nouvelle victoire et mènent 2 à 1 dans cette demi-finale de conférence. Emmené par un très bon Embiid, qui termine avec près de 27 unités et 9 rebonds, Phila a aussi pu compter sur Tobias Harris avec 22 points et Ben Simmons avec 18 points et 7 passes. En face, Trae Young a encore répondu présent avec 28 points, mais le meneur des Hawks était un peu seul, malgré le bon match de John Collins avec 23 points. Menée 2-1, l’équipe de Nate McMillan n’aura plus le choix et une réaction est attendue sur le match 4.