La rumeur a été confirmée mercredi : il n’y aura pas de All-Star Game NBA en 2021 en raison de la situation sanitaire actuelle aux États-Unis.

C’est désormais officiel, il n’y aura pas de All-Star Game NBA en 2021. Indianapolis, qui devait accueillir cette édition, devra donc patienter jusqu’en 2024 pour recevoir les meilleurs joueurs de la Ligue. Les 71e et 72e éditions des All-Star Game ont déjà été attribuées, respectivement à Cleveland (Cavaliers) et Salt Lake City (Utah Jazz).

Selon la ligue américaine et sa franchise, les incertitudes liées à la pandémie mondiale de Covid-19 ont eu raison du All-Star Game 2021. Organiser un tel événement, qui doit rassembler des milliers de spectateurs et des joueurs des quatre coins du pays, était devenu bien trop délicat. Cette décision n’empêchera pas la Ligue d’observer une période de repos, du 5 au 10 mars, avant d’achever sa saison régulière et d’embrayer sur des play-offs.