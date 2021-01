La star des Portland Trail Blazers Damian Lillard a donné son point de vue sur les événements survenus au Capitole. Le joueur constate simplement que l’Amérique est scindée en deux.

« On vit plus ou moins dans deux Amériques différentes. Être un homme noir… Je sais ce qu’aurait été la situation si les personnes de couleur avaient décidé de prendre ce genre de voie. Je sais que ça n’aurait pas ressemblé à ce que ça a été. Ça ne se serait pas passé de la même façon. Je pense que c’est évident. Tout ce que les gens ont pu dire, les réactions des collègues, je partage la même pensée. C’est juste décevant, très décevant que ce soit acceptable de faire cela », a indiqué le joueur de NBA.

Avant d’ajouter : « Ça ne devrait pas être vu de la même façon que ceux qui protestent et se battent pour l’égalité, et qui ne sont pas appelés manifestants, mais terroristes, criminels et autre chose. Je pense que c’est un problème, mais c’est encore plus un problème que ce qu’il s’est passé soit considéré comme acceptable. Vous aviez des gens sur le bureau de Nancy Pelosi ! Enfin, je veux dire, ça n’a aucun sens. »