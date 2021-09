Vice-champion olympique avec l’Equipe de France cet été à Tokyo, Frank Ntilikina devrait faire sa valise et ainsi dire au revoir aux Knicks de New York pour une franchise de la conférence ouest.

Selon les informations du journaliste Marc Stein, le meneur de jeu français est tout proche de rejoindre le Texas et porter la tunique des Mavs de Dallas. S’il est recruté par les Mavericks, il sera associé au poste un avec le prodige slovène Luka Doncic, évidemment, mais aussi Jalen Brunson et Trey Burke. Drafté en 8e position en 2017, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans la franchise new yorkaise mais une nouvelle aventure avec Dallas pourrait lui permettre de relancer sa carrière en NBA. Affaire à suivre…