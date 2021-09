Parti des Knicks de New York aux Mavericks de Dallas il y a quelques jours, Frank Ntilikina prépare la nouvelle saison NBA avec sa nouvelle franchise.

Devant la presse, le meneur de jeu qui était free agent avant de rejoindre le Texas rend déjà hommage à son futur entraîneur, Jason Kidd. « C’est très excitant d’être coaché par un ancien joueur, et surtout lui car c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à ce poste. C’était un grand défenseur, très intelligent, et je veux lui piquer des trucs et apprendre de lui pour progresser. Je vais lui poser beaucoup de questions sur sa manière de voir le jeu. Pour moi, à titre personnel, et pour franchir un cap dans ma carrière, c’est vraiment une bonne situation d’être coaché par lui. » A révélé le nouveau meneur des Mavs de Dallas.