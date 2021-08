Ancien scoreur des Warriors de Golden State ou encore des Pacers d’Indiana, Monta Ellis souhaite faire son grand retour en NBA.

Agé de 36 ans et plus apparu sur un parquet NBA depuis plus de quatre ans, l’ancien joueur des Mavericks de Dallas est ambitieux et veut pouvoir revenir en NBA la saison prochaine. Il pense en être capable. Je crois que j’en ai encore sous le capot. Je peux encore jouer cinq ans. Ma priorité, c’est qu’on me donne une chance. Que l’on puisse ensuite prendre une décision. Je veux juste une chance. Je ne demande pas un contrat de 5, 10 ou même un million. Je demande juste à ce qu’on jette un oeil. C’est tout, et mon jeu fera le reste. Je veux une opportunité, un essai. Ce n’est pas la fin du monde, et ça ne fera de mal à personne. » A-t-il lancé lors d’une visioconférence avec « Empire Sports Media. »