Meilleur marqueur de la franchise des Hornets de Charlotte depuis le début de la saison en compagnie de Gordon Hayward ou encore LaMelo Ball, Miles Bridges attend avec impatience son duel face à Draymond Green qui évolue aux Warriors de Golden State.

De passage sur NBA Today, la star des Hornets a confié son envie de se frotter à un des meilleurs défenseurs de la Ligue, mais aussi l’un des plus insupportables Draymond Green. Il souhaite lui dunker dessus afin qu’il puisse enfin se taire un petit peu. « Une personne sur laquelle je veux vraiment dunker est Draymond parce qu’il n’arrête pas de me dire des conneries, il parle trop. Chaque fois qu’il me voit tenter un dunk, il essaie de me faire une faute. Il est de Saginaw, je suis de Flint. On est tous les deux allés à Michigan State. Donc il y a beaucoup de trash-talking entre nous. » A révélé l’ancien rookie des Los Angeles Clippers.