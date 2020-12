Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 10 affiches dont le choc entre les Blazers de Portland et les Rockets de Houston. Une nouvelle défaite également pour les Knicks de New York.

Opposés aux Sixers de Philadelphie, les Knicks n’ont rien pu faire malgré le bon match de Julius Randle (25 points) et un Alec Burks à 22 points. Côté Phila, c’est Joël Embiid qui score un joli double double avec 27 points et 10 rebonds. Atlanta et Trae Young (36 points) remportent leur duel face aux Grizzlies de Memphis et sa star Ja Morant qui termine avec 28 points.

Sacramento dispose aussi des Suns de Phoenix et compte désormais deux victoires pour aucune défaite. Victoire également de deux points pour le Thunder d’Oklahoma City contre Charlotte avec un Shai Gilgeous-Alexander à 24 points et 9 passes. Detroit subit encore un revers face aux Cavs de Cleveland qui peuvent remercier Collin Sexton qui score 32 points bien aidé par le double double 23 points, 16 rebonds d’André Drummond. Côté Pistons, le Français Killian Hayes termine avec 3 unités.

Harden répond présent mais Houston s’incline

Dans les autres matchs de la nuit, Washington s’incline contre Orlando malgré les 39 points de Bradley Beal. Le Magic l’emporte avec 13 points de Fournier, 21 de Fultz, 25 de Ross ou encore 22 signés Vucevic. En face, Westbrook s’offre un nouveau triple double avec 15 points, 15 rebonds et 12 passes.

Minnesota crée la sensation de la nuit avec un succès face au Jazz d’Utah. Rudy Gobert termine à 18 points et 17 rebonds loin des 25 points de d’Angelo Russell meilleur marqueur du match. Toronto s’incline une seconde fois cette saison après sa défaite contre San Antonio et un match à 27 points pour DeMar DeRozan parfaitement supplée par Dejounte Murray et son triple double de 11 points, 10 rebonds et 10 passes.

Chicago s’incline contre Indiana, alors que Portland remporte son choc face aux Rockets de Houston. Privés de nombreux absents, les Rockets ont pu compter sur James Harden (44 points) et Christian Wood auteur de 31 points mais sont tombés sur plus fort. Cj McCollum avec 44 points et notamment Damian Lillard qui score 32 points ont fait la différence dans un match qui s’est joué en prolongation.

🔥 44 PTS chacun

🔥 25 AST, 15x 3PM

🔥 Back-and-forth DUEL jusqu'en OT



CJ & The Beard. Unreal.@CJMcCollum: 44 PTS | 8 AST | 9x 3PM (career-high)@JHarden13: 44 PTS | 17 AST | 6x 3PM



Victoire des Trail Blazers 128-126! #OnlyHere pic.twitter.com/qJVchSSKuq — NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2020