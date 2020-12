Luka Doncic n’a que 21 ans et pourtant le Slovène est déjà une star en NBA. Le joueur des Dallas Mavericks s’est imposé comme un candidat sérieux au titre de MVP. Un dirigeant raconte une belle anecdote.

« Si tu me mets un pistolet sur la tempe et me demandes de choisir un joueur pour gagner une série de playoffs, je choisis LeBron James. Mais cet enf*iré à Dallas arrive… Ce gars là va remporter plusieurs titres de MVP. Je vois mal Giannis gagner 3 fois de suite. Luka aura l’occasion de faire un show digne du MVP plus régulièrement », a indiqué sur ESPN un dirigeant.