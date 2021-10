L’ailier français Sekou Doumbouya, transféré de Detroit à Brooklyn cet été, quitte déjà les Nets dans le cadre d’un échange avec les Houston Rockets, qui ne semblent pas vouloir le conserver, rapporte ESPN, un des médias diffuseurs.

Le joueur de 20 ans, sélectionné en 15e position de la draft 2019 par les Pistons, a pourtant réalisé une bonne performance (11 points, 4 rebonds en 13 minutes), pour son premier – et dernier – match sous le maillot de Brooklyn, remporté (123-97) dimanche chez les Los Angeles Lakers, en pré-saison. Mais la franchise new-yorkaise a décidé de l’envoyer à Houston contre avec un futur second tour de draft et un chèque de 110.000 dollars.

Si, comme l’affirme également The Athletic, les Rockets n’avaient pas l’intention de le conserver dans leur équipe, Doumbouya se retrouverait agent libre et donc sans club à moins de deux semaines du début de la prochaine saison. La perspective de voir l’espoir français être recruté en NBA est réduite, car les franchises ont pour la plupart constitué leur effectif.