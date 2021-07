D’après la presse américaine, les Golden State Warriors pourraient miser gros sur le meneur Damian Lillard la saison prochaine.

Damian Lillard pourrait jouer les agents doubles cet été. Il est actuellement l’une des principales attractions de l’équipe nationale américaine aux Jeux Olympiques de Tokyo et pourrait être l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts en NBA. Après une saison compliquée avec les Portland Trail Blazers, il envisagerait sérieusement de partir et de relancer sa carrière après neuf ans passés dans la même équipe. Damian Lillard ne sera pas agent libre puisque son contrat court encore jusqu’en 2025. S’il part, ce ne sera que sous forme d’échange.

Et d’après les informations du journaliste de The Athletic Anthony Slater, le meneur de 30 ans serait déjà dans le viseur des Golden State Warriors. « Les Warriors entreraient-ils dans la bagarre ? Oui. Il y aurait cette option. Ils ont déjà discuté de l’idée en interne, comme l’ont fait, j’en suis sûr, de nombreux prétendants, en voyant la fumée produite à Portland. Leur offre théorique serait compétitive. Si les Blazers décident d’échanger Lillard, une reconstruction complète semble être la bonne voie à suivre et il n’y aura pas beaucoup de meilleurs paquets que ce que Golden State peut lui envoyer : James Wiseman, les 7e et 14e choix de la prochaine draft et Andrew Wiggins pour équilibrer le salaire. Les Warriors seront-ils capables d’intervenir et de prendre Lillard ? L’association avec Curry serait étrange, ils feraient de la magie en attaque et avec Klay Thompson, ils pourraient former le meilleur trio de tir de toute l’histoire. De cette façon, vous disposez du type de talent extérieur requis en 2021 et, en défense, vous vous en sortez avec des vétérans qui sont des agents libres. Je pense que les Warriors vont appuyer sur la gâchette s’ils voient qu’ils peuvent aller jusqu’au bout. »