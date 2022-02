On fait le point sur les derniers mouvements du mercato en NBA avec notamment l’échange Porzingis-Dinwiddie entre Dallas et Washington.

Si l’échange XXL entre James Harden et Ben Simmons, a pris toute la lumière des projecteurs ce jeudi, jour de clôture du mercato en NBA, d’autres deals de taille ont été conclu avant la deadline de 21 heures. D’après les informations d’ESPN et The Athletic, les Mavericks et les Wizards ont procédé à un échange entre Kristaps Porzingis (19,2 pts, 7,7 rebonds), le lieutenant letton de Luka Doncic à Dallas, et le quatrième meilleur marqueur de Washington, l’arrière Spencer Dinwiddie (12,6 pts, 5,8 passes décisives) ainsi qu’un autre Letton, l’ailier Davis Bertans.

Plus tôt mercredi, Serge Ibaka a ainsi été envoyé par les Clippers chez les Bucks, champions en titre, dans le cadre d’un échange impliquant quatre équipes. Agé de 32 ans, le pivot espagnol va renforcer le secteur intérieur de Milwaukee aux côtés de la star Giannis Antetokounmpo, alors que Brook Lopez est indisponible en raison d’une blessure au dos. Les Bucks ont cédé au Lakers l’arrière Rodney Hood et l’ailier Semi Ojeleye aux Clippers, ainsi que le meneur Donte DiVincenzo aux Sacramento Kings. Les Wizards ont eux transféré l’intérieur Montrezl Harrell, meilleur sixième homme l’an passé, aux Hornets.