Les Lakers se sont rapprochés de leur première finale de conférence Ouest en dix ans en s’imposant ce jeudi soir contre les Rockets 110-100.

Anthony Davis, élément moteur avec 29 points (12 rbds, 5 passes) a porté son équipe, tandis que LeBron James sa été de son côté auteur de 16 pts, 15 rbds, 9 passes. Grâce à cette victoire, L.A. mène désormais 3-1 dans cette demi-finale. Il ne lui reste qu’un succès à signer pour une qualification pour le tour suivant, qu’ils n’ont pas atteint depuis 2010. Mais après avoir compté 23 points de retard, les Rockets et Russell Westbrook (25 pts) se sont dangereusement rapprochés à cinq dans les trois dernières minutes. Une remontada qui a fait peur à Anthony Davis. “Il faut qu’on finisse mieux ces matches. On a très bien défendu pendant trois quart-temps, on a dicté le rythme et puis on s’est arrêtés d’un coup”. “Ils ne vont rien lâcher au prochain match, il faudra être encore meilleurs” a-t-il déclaré.

Résultat du match des play-offs de NBA disputé ce jeudi :

CONFERENCE OUEST

Demi-finales:

LA Lakers battent Houston 110 – 100

LA Lakers mènent trois victoires à une contre Houston

Déjà joués:

Houston bat LA Lakers 112 – 97

LA Lakers battent Houston 117 – 109

LA Lakers battent Houston 112 – 102

A venir:

Match N.5, 12 septembre

Match N.6 (si besoin), 14 septembre

Match N.7 (si besoin), 16 septembre

Autre série en cours:

. LA Clippers mènent trois victoires à une contre Denver

Déjà joués:

LA Clippers battent Denver 120 – 97

Denver bat LA Clippers 110 – 101

LA Clippers battent Denver 113 – 107

LA Clippers battent Denver 96 – 85

A venir:

Match N.5, 11 septembre

Match N.6 (si besoin), 13 septembre

Match N.7 (si besoin), 15 septembre

CONFERENCE EST

Demi-finales:

. Boston et Toronto sont à égalité trois victoires partout

Déjà joués:

Boston bat Toronto 112 – 94

Boston bat Toronto 102 – 99

Toronto bat Boston 104 – 103

Toronto bat Boston 100 – 93

Boston bat Toronto 111 – 89

Toronto bat Boston 125 – 122 (après deux prolongations)

A venir:

Match N.7, 11 septembre

Série terminée

. Miami qualifié quate victoires à une aux dépens de Milwaukee

Miami bat Milwaukee 115 – 104

Miami bat Milwaukee 116 – 114

Miami bat Milwaukee 115 – 100

Milwaukee bat Miami 118 – 115 (a.p.)

Miami bat Milwaukee 103 – 94